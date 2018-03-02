Пять компаний готовы поставить материалы для строительства домов по областной программе Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Пять юридических лиц заключили с Минтрудом Пензенской области соглашения о сотрудничестве в части поставки специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности, комплектов стройматериалов для возведения индивидуальных жилых домов.

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В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» этой категории граждан предоставляются льготные займы на покупку данных материалов.

Как сообщает пресс-служба Минтруда региона, сумма льготного займа из бюджета области составляет 650 тыс. рублей.

К настоящему времени соглашения с ведомством заключили ООО «Строительная группа «ПачелмаЖилСтрой», ООО «ДревоСтрой», ООО «Авантаж», индивидуальный предприниматель Александр Анисимов и ООО «НДК «Даррус».

По состоянию на 1 марта 2018 года в сводном реестре граждан, претендующих на получение займов на приобретение комплектов стройматериалов для возведения индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы, состоят 54 специалиста, осуществляющих трудовую деятельность на селе.

Ранее на эти цели из бюджета Пензенской области уже было направлено около 350 млн. рублей. Свои жилищные условия улучшили 546 специалистов.