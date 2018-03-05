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Виталий Кобзун усомнился в эффективности видеонаблюдения для защиты важных объектов

13:36 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Безопасность объектов стратегического назначения, в том числе вокзалов, необходимо обеспечивать не только с помощью систем видеонаблюдения, но и специальных технических средств. Такое мнение выразил заместитель директора ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» по маркетингу Виталий Кобзун.

Виталий Кобзун усомнился в эффективности видеонаблюдения для защиты важных объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он сообщил, что не так давно на одном из специализированных мероприятий была затронута тема оснащения вокзалов видеокамерами.

«На вопрос, каким образом защищать переезды [...] и, например, наш уважаемый вокзал, который стеклянный, который не защищен никакими средствами безопасности, кроме видеонаблюдения и прочего, на это ответов никто не давал», — сказал Виталий Кобзун в ходе конференции «Современные тенденции рынка систем безопасности», которая начала свою работу в Пензе в понедельник, 5 марта.

При этом он назвал чрезвычайные происшествия на железной дороге «особой болью».

«Мы совершенно не понимаем, почему, например, после трагедий высокое руководство принимает решения о том, чтобы увеличить количество видеокамер, якобы способствующих исправлению ситуации. Я совершенно не против применения видеокамер, даже наоборот — за, но дело в том, что без серьезной техники, которая представляет из себя какое-то физическое препятствие, мы эти проблемы никоим образом не решим», — пояснил замдиректора предприятия «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Виталий Кобзун подчеркнул, что безопасность должна обеспечиваться комплексно.

«Никакими видеокамерами мы не сможем остановить нарушителя, вольного или невольного. Это уже давно всем понятно, но почему-то [принимают] меры административного характера или прокурорского надзора, но никак не технические», — отметил он.
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