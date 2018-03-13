В Пензе координатора «Открытой России» попытались пригласить в полицию через Viber Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Мужчина, представившийся сотрудником МВД Александром Грушенцевым, попытался через мессенджер Viber пригласить пензенского координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольгу Жулимову в отдел полиции №4 для составления протокола по ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

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Скриншот короткой переписки с полицейским опубликовала сама Ольга Жулимова на своей странице в соцсети Facebook.

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В частности, она поинтересовалась у Александра Грушенцева, является ли сообщение в мессенджере повесткой, однако ответа от собеседника не последовало.

Также Ольга Жулимова попросила его подтвердить свои полномочия и представиться.

В свою очередь Александр Грушенцев написал, что он «участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции», и пообещал лично предъявить удостоверение на следующий день.

Позже страж порядка удалил свое сообщение из мессенджера.

По имеющейся информации, старший лейтенант полиции Александр Грушенцев служит в органах внутренних дел с октября 2009 года. В должности участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОП №4 УМВД России по городу Пензе он работает ровно два года — с 13 марта 2016 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 18 января 2018 года координатор движений «Открытая Россия» и «Весна» в Пензе Ольга Жулимова была задержана сотрудниками полиции, поскольку в автомобиле, в котором она ехала домой в качестве пассажира, при досмотре был обнаружен один стикер в стилистике «СтопХама» с надписью «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу».

По словам активистки, в ту ночь в отделе полиции, куда ее доставили, она отказалась давать какие-либо пояснения, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, после чего уже под утро «благополучно уехала домой».

При этом каких-либо копий документов полицейские ей тогда не выдали.