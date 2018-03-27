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В Пензе подписано постановление об ограничительных мероприятиях в связи с гриппом

12:09 | 27.03.2018 | Общество

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Карантинно-ограничительные мероприятия введены в Пензе в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в соответствии с постановлением городской администрации от 26 марта 2018 года.

В Пензе подписано постановление об ограничительных мероприятиях в связи с гриппом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно документу, администрациям районов Пензы, а также ряду ведомств — управлениям образования, культуры, соцуправлению и горспорткомитету — рекомендовано запретить проведение массовых мероприятий, в том числе соревнований, олимпиад, праздников и конкурсов.

Кроме того, ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

В школах и учреждениях образования надлежит своевременно отстранять заболевших детей и сотрудников от учебы и работы.

При этом сроки начала занятий в образовательных учреждениях после каникул будут согласованы с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области.

В соответствии с постановлением, планируется незамедлительно выводить отдельные классы либо учреждения на 10-дневный карантин, если из-за ОРВИ отсутствует более 30% человек, сообщает пресс-служба мэрии.
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