В Пензе поздравили с 95-летием Зою Михайлову Общество Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Официальные лица поздравили с 95-летием ветерана труда, жительницу Пензы Зою Михайлову. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В понедельник, 9 апреля, ее навестили глава администрации Железнодорожного района города Олег Денисов и представитель центра социальной помощи семье и детям. Они поблагодарили юбиляршу за многолетний добросовестный труд и пожелали ей крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей, сообщает пресс-служба мэрии. Михайлова Зоя Александровна родилась в Сердобске Пензенской области 9 апреля 1923 года. Во время Великой Отечественной войны работала на пензенском велозаводе. Затем устроилась завхозом на стройку «Облмежколхоз», где проработала до выхода на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж Зои Михайловой превышает 40 лет. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость