Пензенцы могут приобрести посвященные ЧМ по футболу монеты в банке «Кузнецкий» Общество

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предложил приобрести монеты, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA, который в 2018 году впервые принимает Россия.

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Двенадцать из них — серебряные номиналом 3 рубля. Общая масса каждой составляет 33,94 грамма, проба сплава — 925/1000. Все они имеют форму круга диаметром 39 мм и толщиной 3,3 мм.

При этом на 11 монетах указаны названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

На реверсе расположены изображения картуша одного из городов на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру, фольклорное наследие, а также футбольный мир.

На аверсе монет можно увидеть рельефное изображение государственного герба РФ.

Двенадцатая монета под названием «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, триумф» имеет на реверсе изображение кубка мундиаля на фоне стилизованной чаши стадиона.

Также доступны монеты из недрагоценного металла номиналом 25 рублей.

Узнать больше о памятных монетах , посвященных престижным соревнованиям, можно на сайте или в любом офисе учреждения, а также по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

«Клиенты банка «Кузнецкий» имеют эксклюзивную возможность приобрести коллекционный набор монет в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA – 2018. Монеты, посвященные масштабному и значимому событию для нашей страны — это и памятный сувенир, и подарок для друзей и близких, а также надежный инвестиционный инструмент», — отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.