Пензенский губернатор проинформировал советника президента РФ о прохождении паводка Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал советника президента России по вопросам изменения климата, бывшего главу Росгидромета Александра Бедрицкого о прохождении паводка в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году паводок проходил очень активно. Мы вели предварительную работу — за 1,5 месяца начали оповещать население, сообщали о возможности и порядке эвакуации, готовили пункты временного размещения. С ситуацией мы справились, создали условия для проживания людей, обеспечив их питанием и предметами первой необходимости. Пик паводка прошел, вода постепенно уходит», — сказал глава региона в ходе встречи, состоявшейся в правительстве области во вторник, 17 апреля, в рамках двухдневной работы мобильной приемной главы государства.

Иван Белозерцев отметил, что чиновники стараются активно работать с населением и быть максимально открытыми.

«Систематически выезжаем в районы вместе с членами правительства области, руководителями региональных министерств и ведомств, которые отчитываются каждый по своему направлению работы, подводят итоги, анализируют ситуацию, дают объективные оценки», — пояснил он.

Иван Белозерцев также рассказал, что он лично проводит приемы граждан в муниципальных образованиях.

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«Обращаются ко мне как по предварительной записи, так и вне ее. Не было ни одного случая, чтобы я отказался принимать людей. Обращения, как правило, справедливые. Люди хотят, чтобы им ремонтировали дороги, школы, организовывали водоснабжение и уличное освещение, вели расселение ветхого и аварийного жилого фонда. Всеми этими проблемами мы занимаемся», — сказал губернатор.

В свою очередь советник президента РФ отметил, что все перечисленные направления важны для развития страны.

«Легко только разрушать, как это происходило в нашей стране в 1990-е годы. На восстановление всегда требуется гораздо больше времени. Решение проблем, о которых Вы рассказали — это ступеньки развития. От них региональная власть и государство в целом никогда не уйдут», — цитирует Александра Бедрицкого пресс-служба облправительства.