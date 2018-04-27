В Пензе в связи с Первомаем ограничат движение по улице Московской и вблизи филармонии Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Временные ограничения будут действовать на дорогах Пензы в связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, который отмечается 1 мая.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, часть из них касается центра города.

Так, с 23.00 понедельника, 30 апреля, и до 13.00 1 мая запретят движение и стоянку транспорта по улице Московской — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса, а также вблизи здания бывшего кинотеатра «Родина».

Кроме того, в день Первомая с 10.00 до 13.00 будут перекрыты примыкающие к улице Московской дороги: на улицах Кураева и Карла Маркса — между улицами Кирова и Володарского.

Помимо этого, временная схема движения будет действовать в районе Юбилейной площади, где состоится официальный митинг. Она рассчитана на период времени с 20.00 30 апреля до 16.00 1 мая.

В этот промежуток нельзя будет припарковаться на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева; на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

На этих же участках, а также на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева — решено запретить движение транспорта.