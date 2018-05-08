Празднование Дня Победы в Кузнецке начнется с шествия «Бессмертного полка» Общество

Кузнецк, 8 мая 2018. PenzaNews. Праздничное шествие от центральной площади Кузнецка Пензенской области к мемориальному комплексу «Холм воинской славы» в День Победы возглавит «Бессмертный полк».

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Колонна начнет движение в 9.30.

В 10.00 состоятся митинг и театрализованный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по окончании которого можно будет послушать песни военных лет и угоститься кашей из полевой кухни.

Праздничная программа продолжится в городском парке. Там с 10.00 начнется работа аттракционов и радиогазеты «Нам дороги эти позабыть нельзя». На площадке у фонтана в 12.00 любой желающий сможет прочитать стихи о войне в рамках открытого микрофона «Наследники Победы». В 12.30 начнется парад военного костюма, а в 13.00 — познавательно-развлекательная программа для детей «Дороги Победы».

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На танцплощадке в полдень состоится праздничный концерт с участием воспитанников детской школы искусств, молодежного эстетического центра «Юность» и творческого центра «Родина». Затем будет представлена музыкальная программа «Опаленное войной детство». На площадке у центральной клумбы в 12.00 состоится ретроконцерт с оркестром, а в 18.00 пройдет флешмоб «Алая память Победы».

Еще один концерт начнется в 18.30 на центральной площади города.

В 18.50 Кузнецк присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания».

В 21.30 состоится праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации города.