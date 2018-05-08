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Директор пензенского зоопарка призвал посетителей не кормить животных

12:06 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Директор пензенского зоопарка, депутат гордумы Андрей Воскресенский призвал посетителей не кормить животных, которые содержатся в учреждении.

Директор пензенского зоопарка призвал посетителей не кормить животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ну вот и начался сезон в зоопарке и с ним — кормления посетителями животных: леопардам сосиски кидают, журавлей хлебом кормят и выставляют в Instagram, лам и альпак — попкорном... И всех, до кого можно докинуть, нужно покормить. Уважаемые посетители зоопарка! Что для вас развлечения, для животных — смерть!» — написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Воскресенский обратил внимание на то, что зоопарк отличается от фермы, где разводят животных.

«Вы убиваете их своим кормлением, вас приходят таких (добрых) сотни. Когда же мы, люди, поймем и будем соблюдать, что написано кровью животных: «Нельзя кормить животных в зоопарке»? Это смерть для них, их кормят специалисты, и у каждого свой рацион. Хотите сделать доброе дело, специально для этого у кассы стоят два контейнера, вы можете оставить еду там», — добавил руководитель учреждения.

В одном из комментариев к этой записи Андрею Воскресенскому предложили размещать на вольерах таблички с надписью: «Я люблю животных, поэтому не кормлю их».

«К сожалению, людям все равно, что написано. Для них это шоу, для этого они и идут в зоопарк — не посмотреть, а покормить. Попробую повесить такие таблички, но это проблема всех российских зоопарков», — ответил на это директор зверинца.

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