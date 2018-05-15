Пензенский губернатор поздравил жителей с Международным днем семьи Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области поздравил жителей с Международным днем семьи, который отмечается во вторник, 15 мая.

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«Укрепление и всемерная поддержка института семьи, забота о подрастающем поколении — один из важнейших государственных приоритетов, ведь основные нравственные ценности человека — идеалы патриотизма, умение и желание добросовестно трудиться на благо нашей великой Родины, уважение к старшим — закладываются именно в семье. И огромное значение имеет наглядный пример родителей, бабушек и дедушек», — отметил глава региона.

Он добавил, что можно с уверенностью смотреть в будущее, если в доме царят подлинная гармония, взаимная поддержка, любовь, понимание и согласие.

«Крепкая семья — это крепкая губерния, сильная Россия. Дорогие друзья! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и процветания!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.