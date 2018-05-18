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Националист Шипанов арестован в Пензе

21:19 | 18.05.2018 | Общество

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Националист Александр Шипанов, стоявший с флагом Российской империи около здания УМВД по городу Пензе 5 мая вместе с тремя десятками человек, которые ожидали выхода на свободу задержанных участников уличного шествия, получил пять суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Националист Шипанов арестован в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В постановлении Железнодорожного районного суда Пензы говорится, что административное наказание исчисляется с 14.00 пятницы, 18 мая, при этом в срок отбытия должно быть зачтено время с 10.45 до 18.20 среды, 16 мая.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в тот день Александр Шипанов был задержан и доставлен сначала в УМВД России по городу Пензе для составления в отношении него двух протоколов об административных правонарушениях — по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и ст. 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а затем в суд — для рассмотрения дел по существу, но в итоге в заседании был объявлен перерыв до пятницы.

В качестве защитника Александра Шипанова выступал юрист «Открытой России» Денис Моляков.

Ожидается, что вынесенное постановление будет обжаловано в Пензенский областной суд.

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