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Четверо пензенских студентов примут участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

10:02 | 24.05.2018 | Общество

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Четверо студентов пензенских колледжей будут бороться за победу в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

Четверо пензенских студентов примут участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В компетенциях «Кирпичная кладка» и «Малярные и декоративные работы» в финал прошли студенты колледжа архитектуры и строительства Денис Ильин и Валерия Васькова соответственно.

Навыки в кондитерском деле покажет Анастасия Серова из пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции.

В компетенции «Лабораторный и медицинский уход» за победу поборется студентка базового медколледжа Алсу Зулькарняева, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проводится среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет.

Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству в Казани в 2019 году.

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