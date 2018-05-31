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Павла Торопыгина наградят за заслуги перед Кузнецком

13:25 | 31.05.2018 | Общество

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Кузнецк, 31 мая 2018. PenzaNews. Исполнительный директор национального филармонического оркестра России, уроженец Пензенской области Павел Торопыгин будет награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком» за благотворительную деятельность, вклад в развитие культуры и благоустройство территорий.

Павла Торопыгина наградят за заслуги перед Кузнецком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято депутатами собрания представителей Кузнецка.

Ожидается, что вручение знака отличия состоится в рамках празднования Дня России и Дня города 12 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, благодаря усилиям Павла Торопыгина преобразилась территория храма Казанской иконы Божией Матери, где появился фонтан. Ранее на его средства также был установлен поклонный крест, возле которого разбит сквер.

Недавно Павел Торопыгин подарил старейшему храму Кузнецка электронную звонницу.

Кроме того, 12 ноября 2017 года при его содействии в творческом центре «Родина» состоялся единственный в Кузнецке концерт национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова, а в 2018 году на Дне города выступят известные артисты.

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