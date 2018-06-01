Жители улицы Собинова призывают власти обратить внимание на разбитую дорогу у школы Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Жители многоквартирных домов, расположенных на улице Собинова в Пензе, призывают городские власти обратить внимание на дорожную обстановку, сложившуюся на участке от проспекта Строителей до улицы Бородина.

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«Проезжая часть выглядит как после бомбежки: вся дорога в ямах, между которыми пытаются лавировать автомобилисты. Надо отметить, что улица Собинова примыкает к оживленной магистрали — проспекту Строителей, но дорожники о ней как будто забыли. По всему городу идет ремонт, по телевизору почти каждый день говорят о проекте «Безопасные и качественные дороги», но мы каких-либо сдвигов не наблюдаем», — отметила одна из жительниц дома №5 на улице Собинова в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Она обратила внимание на то, что эта дорога пользуется большой популярностью: по ней родители возят детей в школу №64 и детсад №89, передвигаются подопечные пензенского дома ветеранов, в том числе инвалиды-колясочники, а также мамы с колясками, у которых возникают трудности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

«От соседей знаю, что вопрос ремонта дороги неоднократно ставился перед Василием Журавлевым [депутат Пензенской городской думы от округа №7] и Федором Тощевым [депутат Законодательного собрания Пензенской области от округа №6], но пока толка от предвыборных обещаний нет», — с сожалением констатировала собеседница агентства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте гордумы, план мероприятий по выполнению в 2018 году наказов избирателей, полученных Василием Журавлевым, включает в себя ремонтные работы в школе №64, а также замену оконных блоков в пяти образовательных организациях. Расходы на дорожное покрытие в нем не значатся.

Вместе с тем ремонт проезжей части на улице Собинова — на участке от улицы Ладожской до улицы Бородина — включен в перечень работ, которые планируется выполнить в рамках муниципального контракта, заключенного между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Магистраль» 31 марта 2018 года. Их общая стоимость составляет 306 млн. 565 тыс. 601 рубль, при этом свыше 153 млн. рублей — это средства федерального бюджета, а оставшаяся часть — областного и муниципального.

Работы по контракту должны быть завершены до 1 сентября 2018 года. Сроки, в которые планируется привести в порядок тот или иной участок, не уточняются.