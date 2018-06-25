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Учения для пензенских и мордовских отрядов «Лиза Алерт» начнутся 30 июня

09:17 | 25.06.2018 | Общество

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Полевые учения для волонтеров отрядов «Лиза Алерт» Пензенской области и Мордовии состоятся в предстоящие выходные — с 30 июня по 1 июля.

Учения для пензенских и мордовских отрядов «Лиза Алерт» начнутся 30 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их планируется провести приблизительно на равном удалении от Саранска и Пензы — в Лунинском районе.

Желающие принять участие должны оставить заявку для формирования групп и организации транспорта. Сборы проводятся для лиц старше 18 лет.

С собой рекомендовано взять палатку и все необходимое для того, чтобы переночевать в полевых условиях. Волонтерам нужно предусмотреть подходящую одежду — закрытую обувь, например, резиновые сапоги, головной убор и дождевик, а также запастись едой.

Занятия будут организованы как в лесу, так и в штабе учений.

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