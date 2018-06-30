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Ущерб от преступлений в Пензенской области в 2017 году составил 320 млн. рублей

15:13 | 30.06.2018 | Общество

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Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Сумма причиненного в результате преступлений ущерба составила более 320 млн. рублей на территории Пензенской области в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ущерб от преступлений в Пензенской области в 2017 году составил 320 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, с января по апрель 2018 года эта цифра превысила 15 млн. рублей.

«В то же время реально возмещено в 2017 году только 72,8% от общей суммы ущерба по оконченным производством уголовным делам, за 4 месяца 2018 года — лишь 7%. Возмещение ущерба не обеспечивается наложением ареста на имущество должников по причине его отсутствия у виновных лиц и слабой работы по его выявлению», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, это свидетельствует об упущениях в работе правоохранительных органов, придающих вопросам восстановления имущественных прав граждан и государства второстепенное значение.

«Мероприятия, направленные на возмещение ущерба, как правило, проводятся на завершающей стадии предварительного расследования и без должного взаимодействия с оперативными службами. Отсутствует работа по отысканию полученного в результате преступных действий имущества, находящегося у других лиц», — добавила Светлана Артамонова.

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