В Пензе прошел митинг против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Около 250 человек, по оценкам организаторов, приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста, состоявшемся по инициативе сторонников оппозиционера Алексея Навального в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в воскресенье, 1 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К акции протеста присоединились активисты движений «Открытая Россия» и «Весна», молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ»), официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», националисты, а также люди разных возрастов, не представляющие какие-либо политические силы.

Основная часть мероприятия прошла в формате свободного микрофона, когда высказаться на тему предлагаемых изменений в сфере пенсионного обеспечения граждан мог каждый желающий.

Помимо недовольства планируемым повышением пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость (НДС), затрагивались и другие темы.

Так, руководитель «ПНВ» Иван Финогеев напомнил о событиях, произошедших в Пензе 5 мая, когда, по его словам, были задержаны 10 участников уличного шествия, а еще два человека «осуждены за воспрепятствование законной деятельности сотрудников полиции»: один из них «отсидел» пять суток, другой — четверо и получил штраф в 18 тыс. рублей.

Иван Финогеев предложил передать коллективный привет начальнику отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы Олегу Викулову, который присутствовал на митинге.

«Он здесь ходит в зеленой маечке, снимает вас всех на видео. Можете передать ему привет. Он […] выступает свидетелем по многим делам […] 5 мая. […] Олег Иванович, спасибо Вам большое, мы с Вами увидимся в судах. Я думаю, что будем встречаться с Вами чаще. Вы не перестаете нас радовать. Надеюсь, Вас скоро уволят», — сказал лидер «ПНВ».

Среди тех, кто пришел выразить свою позицию, был и правозащитник Юрий Вобликов, известный своим неординарным подходом к организации различных протестных акций. Он держал в руках плакат с надписью: «Мне 63 только. Власть, дай работу до 65-ти и европенсию».

В ходе митинга активисты осуществляли сбор подписей под так называемой «красной карточкой» Дмитрию Медведеву о выражении недоверия ему как председателю правительства РФ в связи с озвученной им инициативой о повышении пенсионного возраста.

По наблюдениям корреспондента ИА «PenzaNews», наиболее активно свои подписи ставили люди в возрасте 40–50 лет, которые охотно указывали свои контактные данные, включая адрес электронной почты и телефон.

Многие сторонники Алексея Навального снимали происходящее в Пензе на камеры мобильных телефонов, некоторые вели прямые трансляции в соцсети.

Журналисты пензенских телеканалов на митинге замечены не были.