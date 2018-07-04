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Пензенский фестиваль «Ласточка» занял третье место в конкурсе «Проектный Олимп»

09:42 | 04.07.2018 | Общество

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», впервые состоявшийся в Пензе 2 и 3 марта 2018 года, занял третье место в конкурсе «Проектный Олимп», организованном аналитическим центром при правительстве России.

Пензенский фестиваль «Ласточка» занял третье место в конкурсе «Проектный Олимп»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подведение итогов и награждение состоялось в рамках международной конференции «Управление проектами – 2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура» в Ульяновске во вторник, 3 июля.

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«Ласточка» заняла третье место в номинации «Управление комплексными проектами — лучший проект года» в категории «Малые проекты».

Всего в финал были отобраны 17 заявок из разных регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Почетными гостями двухдневного международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» стали министр образования и науки России Ольга Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, глава ассоциации «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков и другие официальные лица.

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