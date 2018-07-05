В Пензенском районе женщина добилась компенсации за неисправный iPhone 7 через суд Общество

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Женщина добилась возврата денег за неисправный iPhone 7, выплаты неустойки от компании ООО «Мобильные технологии», которая отказалась сделать это в добровольном порядке, а также компенсации морального вреда через суд в Пензенском районе Пензенской области.

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«На товар был установлен гарантийный срок 12 месяцев. В течение него в смартфоне были обнаружены недостатки. Женщина трижды обращалась в сервисный центр для проведения диагностики и устранения недостатков в iPhone 7. В общей сложности товар в ремонте находился 40 дней. 6 декабря 2017 года владелице был выдан акт о замене устройства, но она не согласилась. 27 января 2018 года покупательница обратилась в магазин для решения вопроса о возврате денег, однако ей было отказано», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, в ходе судебного разбирательства была проведена судебная товароведческая экспертиза.

«Согласно заключению экспертов, в представленном на исследование смартфоне Apple iPhone 7 имеется критический дефект системной платы, а сам он находится в неработоспособном состоянии. Обнаруженная неисправность смартфона является производственным отказом, а дефект — неустранимым», — пояснил он.

Представитель суда отметил, что покупательница обязана вернуть аппарат ООО «Мобильные технологии».