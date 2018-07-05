EN
15:47:30 Четверг, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Митинг против повышения пенсионного возраста. Пенза, 4 июля 2018 г.

В Пензенском районе женщина добилась компенсации за неисправный iPhone 7 через суд

08:07 | 05.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Женщина добилась возврата денег за неисправный iPhone 7, выплаты неустойки от компании ООО «Мобильные технологии», которая отказалась сделать это в добровольном порядке, а также компенсации морального вреда через суд в Пензенском районе Пензенской области.

В Пензенском районе женщина добилась компенсации за неисправный iPhone 7 через суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На товар был установлен гарантийный срок 12 месяцев. В течение него в смартфоне были обнаружены недостатки. Женщина трижды обращалась в сервисный центр для проведения диагностики и устранения недостатков в iPhone 7. В общей сложности товар в ремонте находился 40 дней. 6 декабря 2017 года владелице был выдан акт о замене устройства, но она не согласилась. 27 января 2018 года покупательница обратилась в магазин для решения вопроса о возврате денег, однако ей было отказано», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, в ходе судебного разбирательства была проведена судебная товароведческая экспертиза.

«Согласно заключению экспертов, в представленном на исследование смартфоне Apple iPhone 7 имеется критический дефект системной платы, а сам он находится в неработоспособном состоянии. Обнаруженная неисправность смартфона является производственным отказом, а дефект — неустранимым», — пояснил он.

Представитель суда отметил, что покупательница обязана вернуть аппарат ООО «Мобильные технологии».

Загрузка...
Читайте также
Дома на некоторых улицах Кузнецка на время останутся без газа 19 июля Книга «Лихие девяностые» поступила в пензенскую областную библиотеку
В Пензенской области при содействии дружинников раскрыто 16 преступлений Дмитрий Валовик из Пензы получит грант Российского научного фонда
Андрей Агапов вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля» «РКС» к концу года предложит пути модернизации системы водоснабжения в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама