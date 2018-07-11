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Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Top Fest – 2018»

12:00 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Top Fest – 2018», который стартовал в пензенской филармонии в среду, 11 июля.

Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Top Fest – 2018». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Центр информационной поддержки «Аспект», являющийся организатором мероприятия, уже в четвертый раз собрал на одной площадке предпринимателей и собственников бизнеса со всего Поволжья.

Ожидается, что в рамках фестиваля в Пензе выступят известные специалисты в области управления: академик Международной академии телевидения и радио (IATR), член Союза журналистов России Наталья Козелкова, менеджер различных проектов Вадим Богданов и собственник компании по подбору и оценке персонала Support Partners Константин Борисов.

Кроме того, тренинг проведет американский психолог, эксперт в области повышения личной эффективности и мотивации Дэвид Трейси.

Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что кредитно-финансовое учреждение не первый год поддерживает это мероприятие, ориентированное на руководителей и первых лиц компаний.

«Top Fest» — это знания от ведущих спикеров в области развития бизнеса, которые помогут найти ответы на интересующие вопросы», — цитирует Михаила Дралина пресс-служба банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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