В Белинском районе возбуждено дело о клевете в адрес женщины, задолжавшей 8 тыс. рублей Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» возбуждено в Белинском районе Пензенской области по факту расклейки объявлений с оскорблениями в адрес женщины, которая вовремя не выплатила кредит, вместе с процентами не превышающий 8 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Проверкой установлено, что 39-летняя жительница Белинского района осенью 2017 года взяла кредит, но по личным причинам выплатить деньги в срок не смогла. В качестве напоминания о задолженности в одну из ночей апреля 2018 года на дверях гаража недалеко от ее дома была наклеена листовка с ее изображением и оскорбительными надписями, порочащими честь и достоинство. Через некоторое время еще одно объявление появилось на входной двери подъезда дома должницы, извещая всех соседей о невыплаченной ею задолженности по микрозайму», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, злоумышленникам грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.

«Согласно действующему федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» коллекторы имеют право на общение с должником в определенных временных рамках — с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздники. Само взаимодействие может происходить по телефону, в ходе личных встреч, почтовыми отправлениями или различного рода сообщениями — SMS или электронной почтой. В каждом случае на коллекторе лежит обязанность сообщить должнику свои фамилию, имя, отчество, место работы и адрес его расположения. Нарушение установленных требований влечет административную либо уголовную ответственность», — напомнила Светлана Артамонова.