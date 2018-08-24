В Пензе планируется шествие против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Оппозиционер Антон Струнин, возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, который прекратил свою деятельность вскоре после выборов президента России, подал в мэрию уведомление о проведении 9 сентября шествия против повышения пенсионного возраста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 24 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники мэрии уже отвыкли от того, что через 20 секунд после начала рабочего дня им приносят уведомления, но были приветливы и рады. Говорят, соскучились. Посмотрим, что ответят официально», — написал Антон Струнин.

Он высказал мнение, что его задача — уведомить власти, а «дальше дело администрации — помочь в организации и обеспечить охрану правопорядка».

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«[...] В любом случае порядок проведения мероприятий в нашей стране уведомительный, мы имеем полное право собираться на улицах наших городов, где хотим и когда хотим. Это даже не обсуждается», — отметил оппозиционер.

Он уточнил, что участники шествия, как ожидается, начнут движение от торгово-развлекательного центра «Высшая лига» вниз по пешеходной части улицы Московской к зданию областного драматического театра имени А.В. Луначарского в 14.00.

В копии уведомления, опубликованной Антоном Струниным, сообщается, что в рамках протеста против повышения пенсионного возраста планируется использовать звукоусиливающую аппаратуру, плакаты, флаги и иные средства наглядной агитации, при этом предполагаемое количество участников составляет 300 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63.

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17 июля на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе, был закреплен баннер длиной примерно 10 метров и высотой около двух с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста». Растяжка провисела там около трех часов, пока ее не сняли неизвестные мужчины.

За проведение акции, которая вызвала общественный резонанс, координатор движения «Левый фронт» в Пензенской области Виктор Хомец отбыл административное наказание в виде суток ареста.

19 июля Госдума РФ приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.

Вскоре после этого в Пензенской области начались протестные мероприятия.

Самое крупное из них состоялось в Пензе 28 июля. Тогда в сквере имени Ф.Э. Дзержинского собрались более 2,5 тыс. человек, которые по итогам народного схода приняли резолюцию с требованием остановить пенсионную реформу.

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20 августа в Пензенской области была зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста, в которую вошли 115 человек. При этом ее создание широко не афишировалось.

В связи с этим член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев заявил о попытке сорвать референдум по пенсионной реформе.

22 августа «Левый фронт» объявил о начале в Пензенской области общественной кампании за отставку губернатора Ивана Белозерцева, так как, по мнению активистов, именно он стоит «за всеми процессами в регионе», «как представитель «Единой России» также поддерживает повышение пенсионного возраста», а власть «не дает провести [...] референдум».

