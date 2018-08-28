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На фестивале «Осенняя канитель» в «Спутнике» пройдут мастер-классы, ярмарка и дегустации

08:55 | 28.08.2018 | Общество

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Ярмарка, мастер-классы для взрослых и детей, а также дегустации различных блюд запланированы в рамках фестиваля творчества и рукоделия «Осенняя канитель», который состоится на площади у фонтана и на набережной города «Спутник» в селе Засечном Пензенской области 15 и 16 сентября.

На фестивале «Осенняя канитель» в «Спутнике» пройдут мастер-классы, ярмарка и дегустации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Самой большой площадкой станет ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы и познакомиться с мастерами из разных регионов. Впервые будет организована выставка железных скульптур Сергея Данилкина.

Запланированы мастер-классы. Для детей подготовлены занятия по рукоделию и 3D-моделированию.

На спортивной площадке будут представлены арбалетно-лучный тир, роллер-шоу и мастер-класс по хоккею.

Кроме того, будет отведено место для полевой и уличной кухни, где всех желающих научат готовить еду на огне. Понравившиеся блюда можно будет приобрести.

Также запланированы хоровод, игры, конкурсы и концерты, в том числе выступление фолк-коллектива «Странники», сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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