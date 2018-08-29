Григорий Житенев возглавил третье управление ГСУ СКР Общество

Москва, 29 августа 2018. PenzaNews. Уроженец Пензенской области генерал-майор юстиции Григорий Житенев назначен руководителем третьего следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России. Соответствующий указ №500 президент РФ Владимир Путин подписал в минувший вторник, 28 августа.

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Этим же документом Григорий Житенев освобожден от занимаемой должности — с июня 2017 года он возглавлял главное управление процессуального контроля СКР.

Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, главное следственное управление входит в структуру центрального аппарата СКР, при этом третье следственное управление дислоцировано в Нижнем Новгороде.

Житенев Григорий Яковлевич родился в Заречном Пензенской области в 1972 году.

В 1994 году окончил Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права.

В том же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью.

С 2007 по 2012 годы являлся заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области.

Указом президента РФ от 16 января 2013 года был назначен на должность руководителя следственного управления СКР по Кировской области, а затем главой СУ СКР по Республике Башкортостан.

С 17 июня 2017 года — руководитель главного управления процессуального контроля Следственного комитета России.

28 августа 2018 года назначен руководителем третьего следственного управления главного следственного управления СКР.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», «Отличник следственных органов», медалями «За заслуги», «За отличие» и «За безупречную службу» I, II и III степеней.