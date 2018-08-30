Власти Пензы не согласовали шествие против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Администрация Пензы не согласовала шествие против повышения пенсионного возраста с предполагаемым числом участников 300 человек, которое планировалось провести на улице Московской — от торгово-развлекательного центра «Высшая лига» до здания областного драматического театра имени А.В. Луначарского — в воскресенье, 9 сентября.

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В ответ на уведомление, поданное ранее оппозиционером Антоном Струниным, возглавлявшим пензенский штаб Алексея Навального, который прекратил свою деятельность вскоре после выборов президента России, поступило письмо за подписью вице-мэра Владимира Попкова.

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В нем поясняется, что в соответствии с постановлением №1119 от 25 июня 2018 года на улице Московской организована сезонная ярмарка, в рамках которой ежедневно работает аттракцион «Веселый паровозик» — он курсирует от драмтеатра до дома №80, «что не позволяет обеспечить безопасность участников шествия».

В ответе добавляется, что также в этот день на улице Московской будут организованы массовые мероприятия, которые проводятся управлением культуры Пензы и горспорткомитетом.

«Одновременное проведение культурно-массовых и публичного мероприятия на улице Московской не позволяет обеспечить безопасность их участников», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что в сложившихся условиях «проведение публичного мероприятия не допускается».

«Администрация города предлагает организатору изменить форму публичного мероприятия с шествия на митинг и провести его 9 сентября 2018 года с 14.00 до 15.00 с количеством участников 300 человек в сквере Дружбы у памятника В.И. Ленину», — говорится в ответе.

Сквер Дружбы в микрорайоне Шуист города Пензы

Вместе с тем инициаторы предстоящей акции не намерены отказываться от своих планов.

«Спасибо, но нет. Мы придем туда, куда запланировали изначально. Мы имеем на это право, и закон на нашей стороне», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Пенза против повышения пенсионного возраста» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что ответ мэрии будет оспорен в суде.