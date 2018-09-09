Несогласованное шествие против пенсионной реформы прошло в Пензе без задержаний Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествие против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, прошло в Пензе мирно, без задержаний.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители Пензы — преимущественно в возрасте до 30 лет — после 13.00 начали собираться около торгового центра «Высшая лига», как и во время акции 5 мая. Однако, в отличие от того дня, скопления автозаков поблизости не наблюдалось.

Каких-либо флагов и плакатов у активистов не было.

Примерно в 14.00 группа молодых людей, держа в руках черные воздушные шары, выдвинулась вниз по пешеходной части улицы Московской. Остальные, увидев это, последовали за ними.

Читайте также

В центре Пензы проходит презентация кружков и секций

Участники протестного мероприятия слева обогнули огороженную сеткой площадку для игры в футбол в районе Фонтанной площади, которая была обустроена в выходной день в рамках презентации творческих кружков и спортивных секций.

Пересечь регулируемый пешеходный переход на улице Максима Горького, не прерывая движения, колонна не успела. Однако молодые люди не стали создавать помех транспорту и подождали, пока для них загорится разрешающий сигнал светофора.

До торгового центра «Империя», находящегося неподалеку от здания правительства Пензенской области, активисты шли в сопровождении полицейских в полной тишине. Напротив магазина колонна замедлила шаг, и участники акции начали хлопать в ладоши.

Затем они двинулись дальше, скандируя лозунги: «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Россия будет свободной» и другие.

При этом многие — как участники шествия, так и случайные прохожие — снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Дойдя до драматического театра имени А.В. Луначарского, колонна остановилась.

Читайте также

Викулов предостерег пензенцев от участия в шествии против пенсионной реформы

Антон Струнин, возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального до его закрытия в марте 2018 года, поблагодарил представителей мэрии Пензы и полиции за сдержанность и понимание.

По его мнению, мероприятие показало, что участники протеста не настроены агрессивно, они не планировали «громить драмтеатр» и переворачивать «Веселый паровозик», который во время акции стоял без движения неподалеку от ТЦ «Городок».

Антон Струнин напомнил, что проведение митинга в этом месте запрещено, и предложил всем желающим переместиться в сквер имени Ф.Э. Дзержинского, чтобы поделиться своими размышлениями на тему пенсионной реформы.

После его слов раздались продолжительные аплодисменты. Затем люди направились в сквер почти в полном составе, но уже не одной колонной, а несколькими группами.