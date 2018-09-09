Несогласованное шествие в Пензе перетекло в митинг Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Участники инициированного сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествия против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, провели после его окончания митинг в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе, где по закону можно свободно организовывать любые публичные мероприятия и при этом не подавать никакого уведомления, если численность собравшихся не превышает 100 человек.

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Один из активистов развернул плакат, на котором был изображен образ смерти с косой и размещена надпись: «Я приду раньше, чем пенсия».

Первым к собравшимся обратился организатор шествия Антон Струнин, возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального до его закрытия в марте 2018 года, который рассказал о тщетных попытках согласовать мероприятие, в том числе добиться желаемого через суд.

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Он отметил, что во время подобного уличного шествия 5 мая были задержаны, по его данным, девять человек, однако штраф заплатил лишь один — организатор мероприятия Иван Финогеев, а большая часть протоколов о правонарушениях впоследствии была отменена.

Антон Струнин призвал собравшихся обращаться к нему по телефону или через соцсети в случае, если после этой акции кому-либо будет грозить административная ответственность.

Затем слово взял учредитель и директор юридической фирмы «Пионер» Игорь Жулимов. Он рекомендовал при возникновении проблем с правоохранительными органами всегда требовать присутствия защитника и помнить о том, что шествие было законным.

«Было подано уведомление на проведение шествия от «Высшей лиги» до драмтеатра. Администрация [Пензы] не вправе запретить, не согласовать. Она вправе сделать только два предложения организаторам: первое — перенести время и место мероприятия или устранить нарушение закона, если оно допущено выбранным форматом мероприятия. Все. Ни одного такого предложения администрация организатору шествия Антону Струнину не сделала. Сделала другое, незаконное — изменить формат мероприятия с шествия на митинг», — сказал он.

Игорь Жулимов отметил, что решение суда, подтверждающее правомерность отказа мэрии, пока не вступило в законную силу, поэтому никто не может на него ссылаться.

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После этого к собравшимся вновь обратился Антон Струнин, который выразил надежду на то, что в дальнейшем удастся согласовать публичное мероприятие с использованием плакатов и звукоусиливающей аппаратуры.

Он также выразил мнение, что одномоментно ситуацию в стране изменить нельзя, в связи с этим следует запастись терпением.

Кроме того, сторонник Алексея Навального добавил, что пенсионная реформа, даже с учетом заявленного смягчения, является несправедливой по отношению к гражданам.

«Против пенсионной реформы мы, конечно, должны продолжать протестовать, продолжать доносить мнение, которое общество имеет, но боится выразить», — сказал он.

Затем возможность высказаться была предоставлена всем желающим.