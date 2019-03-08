Иван Белозерцев пожелал женщинам исполнения заветных желаний Общество

Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц с Международным женским днем, который отмечается в пятницу, 8 марта.

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«8 Марта — прекрасная возможность для того, чтобы рассказать нашим самым близким женщинам, как мы любим их, высоко ценим нежность, заботу, понимание и поддержку, гордимся успехами, делаем все, чтобы уберечь от тревог и невзгод», — отметил глава региона.

Он назвал женщин олицетворением самого лучшего и светлого — обаяния, сердечности, радушия, житейской мудрости и душевной щедрости, домашнего тепла и уюта, порядка и гармонии.

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«Благодаря вам сохраняются и приумножаются важнейшие нравственные ценности — семья, любовь и верность. Мы в неоплатном долгу перед всеми вами, но особую признательность адресую женщинам старшего поколения — ветеранам войны, труда, всем, кто, не жалея сил, трудился на благо родного края, во имя его настоящего и будущего. Низкий поклон, уважаемые ветераны!» — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения заветных желаний и праздничного весеннего настроения.

«Любите и будьте любимы всегда!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.