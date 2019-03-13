За шумную работу холодильных витрин в пензенском «Магните» назначен штраф Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Штраф в сумме 10 тыс. рублей назначен АО «Тандер» за шумную работу холодильных витрин в магазине «Магнит» на проспекте Строителей, 33, в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений были выявлены еще в сентябре 2018 года.

«При работе четырех внешних блоков холодильных витрин, установленных со стороны уличного фасада встроено-пристроенного помещения магазина «Магнит» измеренный с 23.00 до 0.45 уровень звукового давления в октавных полосах частот на среднегеометрической частоте составил в жилом помещении квартиры 2 тыс. и 4 тыс. Гц», — пояснили в управлении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что теперь постановлением Первомайского районного суда Пензы АО «Тандер» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и подвергнуто административному наказанию.