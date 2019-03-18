Пензенские НКО подали на конкурс президентских грантов 35 заявок Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Некоммерческие организации Пензенской области подали 35 заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов.

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Самая большая сумма запрошена на реализацию проекта АНО содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» по созданию пилотной площадки инклюзивных практик «Арт-поместье «Новые берега» — почти 17,8 млн. рублей.

Кроме того, проекты почти на 6 млн. рублей каждый обосновали пензенский областной фонд научно-технического развития и региональное отделение Русского географического общества. Средства намечено направить на проект «Экологический центр «Зеленой волны» и работу аналитического экспедиционного центра «Современный этномир» соответственно.

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Как сообщается на сайте фонда президентских грантов, всего на первый конкурс поступило более 9 тыс. проектов от 7 тыс. 760 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали НКО Волгоградской области. Они подали 419 заявок. На втором месте — Татарстан, из которого поступило 395 проектов, на третьем — Башкортостан с 268 инициативами.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн. рублей — 53%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей насчитывается 30%.

Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса — «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17% проектов.

13% заявок подано в разделе «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 12% — в категории «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Результаты будут объявлены не позднее 1 июня.

В 2019 году подать заявки можно будет с 10 июня по 31 июля — на второй конкурс 2019 года, а также с 14 октября по 25 ноября — на первый в следующем году.

Всего в 2019 году между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд. рублей.