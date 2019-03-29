В пензенской колонии изготовят 2 тыс. могильных крестов Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Осужденные исправительной колонии строгого режима №5 в Пензе, предназначенной для мужчин, неоднократно приговоренных к наказанию в виде лишения свободы, изготовят 2 тыс. могильных крестов разного размера на сумму более 100 тыс. рублей для стороннего заказчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, также на деревообрабатывающем участке пензенской колонии налажено производство сувенирной продукции, в том числе шахмат, нардов, шкатулок, кухонных принадлежностей.

Всего за 2018 год там произведена продукция из дерева на сумму почти 2 млн. рублей, с начала 2019-го — на 500 тыс. рублей.

Загрузка участка позволила трудоустроить 50 работников из числа спецконтингента.