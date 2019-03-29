EN
09:09:16 Пятница, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской колонии изготовят 2 тыс. могильных крестов

08:25 | 29.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Осужденные исправительной колонии строгого режима №5 в Пензе, предназначенной для мужчин, неоднократно приговоренных к наказанию в виде лишения свободы, изготовят 2 тыс. могильных крестов разного размера на сумму более 100 тыс. рублей для стороннего заказчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В пензенской колонии изготовят 2 тыс. могильных крестов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, также на деревообрабатывающем участке пензенской колонии налажено производство сувенирной продукции, в том числе шахмат, нардов, шкатулок, кухонных принадлежностей.

Всего за 2018 год там произведена продукция из дерева на сумму почти 2 млн. рублей, с начала 2019-го — на 500 тыс. рублей.

Загрузка участка позволила трудоустроить 50 работников из числа спецконтингента.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе раскрыта кража дамской сумки, совершенная 8 марта Городские библиотеки Пензы получили в дар от издательств 100 книг для детей
Суд в Шемышейке вынес приговор мужчине, изготовившему 12 патронов Губернатор и замглавы СМР обсудили раскол среди пензенских мусульман
Пензу посетил глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Синенков предложил сделать фестиваль СМИ «А мы из Пензы» окружным
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама