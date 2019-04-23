В Пензе ко Дню Победы проведут конкурс открыток Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Детский конкурс открыток будет организован в Пензе в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Есть такое предложение организовать конкурс детских открыток ко Дню Победы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 23 апреля.

Виктор Кувайцев пояснил, что на основе поступивших работ можно будет подготовить выставку, а затем в ходе торжественного приема в честь праздника подарить открытки ветеранам.

Он отметил, что детские рисунки мало кого оставляют равнодушным.

Мэр поручил начальнику управления культуры Пензы Вере Фейгиной довести информацию о конкурсе до художественных школ, а руководителю городского управления образования Юрию Голодяеву — до общеобразовательных учреждений, чтобы их представители приняли активное участие в творческом состязании.