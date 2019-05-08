EN
11:14:45 Среда, 8 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор и мэр Пензы поздравили ветерана в преддверии Дня Победы и 100-летия

11:02 | 08.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Латынова, которому 11 мая исполнится 100 лет.

Губернатор и мэр Пензы поздравили ветерана в преддверии Дня Победы и 100-летия

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона зачитал юбиляру поздравительный адрес от президента России Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, преодолели тяжелые испытания военного времени, а затем самоотверженно восстанавливали страну из руин. Великую любовь к Родине и ответственность за ее настоящее и будущее Вы передаете грядущим поколениям», — озвучил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, ветерану был вручен поздравительный адрес, цветы и памятный подарок.

Алексей Никитович Латынов родился 11 мая 1919 года в селе Цепаево Беднодемьяновского района Пензенской области.

Закончил семь классов, затем поступил в Железнодорожный техникум.

В 1939 году после окончания техникума поступил учиться в артиллерийское училище Краснодара.

В 1940 году пошел добровольцем на фронт во время Советско-финляндской войны, получил ранение под Выборгом.

Читайте также

«Бессмертный полк» в Пензе начнет движение с улицы Коммунистической

После окончания училища поступил в академию имени Ф.Э. Держинского в Москве, проучился 5 месяцев и был призван на фронт.

Был назначен заместителем командира отделения дивизиона на Калининском фронте, затем назначен начальником штаба артиллерии 629-го стрелкового полка, после — заместителем командира полка стрелковой части, потом — командиром 543- го минометного полка.

Когда советские войска заняли Львов, был назначен комендантом города.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Александра Невского, двумя орденами Боевого красного знамени, медалями Маршала Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Загрузка...
Читайте также
Сердобские управляющие компании обеспечили обслуживание газового оборудования Мэр Пензы поручил устранить недочеты в местах, где пройдут торжества в честь Дня Победы
Почти 30 пензенских судебных приставов приняли присягу В Кузнецке предприниматели купили оборудование для техосмотра после проверки прокуратуры
В Пензе стартовал новый сезон игр лиги КВН «Сура» Житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама