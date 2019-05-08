Губернатор и мэр Пензы поздравили ветерана в преддверии Дня Победы и 100-летия Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Латынова, которому 11 мая исполнится 100 лет.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона зачитал юбиляру поздравительный адрес от президента России Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, преодолели тяжелые испытания военного времени, а затем самоотверженно восстанавливали страну из руин. Великую любовь к Родине и ответственность за ее настоящее и будущее Вы передаете грядущим поколениям», — озвучил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, ветерану был вручен поздравительный адрес, цветы и памятный подарок.

Алексей Никитович Латынов родился 11 мая 1919 года в селе Цепаево Беднодемьяновского района Пензенской области.

Закончил семь классов, затем поступил в Железнодорожный техникум.

В 1939 году после окончания техникума поступил учиться в артиллерийское училище Краснодара.

В 1940 году пошел добровольцем на фронт во время Советско-финляндской войны, получил ранение под Выборгом.

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После окончания училища поступил в академию имени Ф.Э. Держинского в Москве, проучился 5 месяцев и был призван на фронт.

Был назначен заместителем командира отделения дивизиона на Калининском фронте, затем назначен начальником штаба артиллерии 629-го стрелкового полка, после — заместителем командира полка стрелковой части, потом — командиром 543- го минометного полка.

Когда советские войска заняли Львов, был назначен комендантом города.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Александра Невского, двумя орденами Боевого красного знамени, медалями Маршала Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».