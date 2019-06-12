Сергею Щеткину присвоено звание генерал-майора полиции Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Специальное звание генерал-майора полиции присвоено начальнику управления МВД России по Пензенской области Сергею Щеткину, который ранее был в ранге полковника полиции. Соответствующий указ 11 июня подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, генеральские звания вместе с ним получили еще 19 сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, указом присвоены звания военнослужащим Вооруженных сил, МЧС, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов, СКР и прокуратуры.

Щеткин Сергей Михайлович родился в Новосибирской области 21 января 1971 года.

В 1999 году окончил Омский юридический институт МВД России, в 2009 — Академию управления МВД РФ.

В ноябре 1991 года поступил на службу в органы внутренних дел.

После окончания новосибирской специальной средней школы милиции МВД СССР прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до первого заместителя начальника ОВД – начальника криминальной милиции Купинского района.

С сентября 2004 года по сентябрь 2007 года возглавлял ОВД Купинского района Новосибирской области.

С июня 2011 года по апрель 2015 года — начальник УМВД России по городу Магадану.

С апреля 2015 года по май 2018 года занимал должность заместителя начальника управления – начальника полиции УМВД России по Магаданской области.

Указом президента России №183 от 3 мая 2018 года назначен начальником управления МВД России по Пензенской области.

Награжден медалями МВД России «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» II и III степеней.