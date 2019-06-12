Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил пензенцев c Днем России и Днем города, которые отмечаются в среду, 12 июня.

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«Эти праздники важны для каждого, кто любит свою малую родину, вложил частицу собственной души и много труда в ее становление. Благодаря усилиям и таланту многих поколений пензенцев успешно развивается экономический, культурный и интеллектуальный потенциал города», — отметил мэр.

Он добавил, что в Пензе успешно реализуются федеральные программы ремонта дорог, формирования комфортной городской среды, ведется строительство новых детских садов и школов, выполняются важнейшие социальные программы.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой новые цели. Уверен, что накопленный опыт, патриотизм и трудолюбие пензенцев станут благоприятной базой для дальнейшего развития города, повышения благосостояния его жителей. Спасибо вам за добросовестную работу и любовь к родному городу! Пусть Пенза с каждым годом становится все краше, пусть растет благосостояние ее жителей. Счастья и процветания вам, дорогие пензенцы!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.