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В Пензенской области объявлен фотоконкурс «География Сурского края»

09:50 | 10.07.2019 | Общество

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Пензенское областное отделение Русского географического общества (РГО) объявило региональный фотоконкурс «География Сурского края».

В Пензенской области объявлен фотоконкурс «География Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он посвящен памяти бывшего заместителя председателя областного отделения РГО Олега Авдеева, ушедшего из жизни в 2018 году.

К участию в фотоконкурсе допускаются как профессионалы, так и любители. Им предлагается своими снимками показать красоту Пензенской области и привлечь внимание к теме бережного отношения к природе. При этом фотографии должны быть сделаны в 2019 году.

Предусмотрено шесть номинаций — «Природа Пензенской области», «Памятные места», «Туристический объект», «Современный облик края», «Сбережем свой дом» и «Все о Суре».

При наличии большого числа работ возможно вручение приза зрительских симпатий.

В каждой из номинаций предусмотрено по три призовых места в двух категориях — среди взрослых и детей до 17 лет включительно.

Прием работ продлится по 31 октября.

После этого — в период по 30 ноября — их оценит жюри.

Как отмечается в положении, размещенном на сайте РГО, по итогам конкурса будет организована фотовыставка «География Сурского края – 2019», в ходе которой победители будут награждены дипломами и призами.

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