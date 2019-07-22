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Пензенская область и регионы Белоруссии проведут совместные мероприятия ко Дню Победы

11:17 | 22.07.2019 | Общество

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область и регионы Белоруссии, с которыми имеются соглашения о сотрудничестве, подготовят совместные мероприятия к 75-летию Великой Победы в рамках Года памяти и славы. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 22 июля.

Пензенская область и регионы Белоруссии проведут совместные мероприятия ко Дню Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Между Пензенской областью и Республикой Беларусь заключено пять соглашений о сотрудничестве», — напомнил он.

Глава региона добавил, что также необходимо активизировать работу с городами-побратимами.

Как уточняется на сайте правительства Пензенской области, регион имеет соглашения о сотрудничестве с Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также с правительством Белоруссии.

Кроме того, 3 сентября 2009 года между Пензой и Могилевом был подписан договор о побратимстве.

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