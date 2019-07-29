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Роспотребнадзор запустил в Пензе горячую линию по вопросам безопасности овощей и фруктов

09:13 | 29.07.2019 | Общество

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Горячая линия, посвященная вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, открыта в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области с понедельника, 29 июля.

Роспотребнадзор запустил в Пензе горячую линию по вопросам безопасности овощей и фруктов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, специалисты готовы проконсультировать жителей по телефону: +7 (8412) 66-09-48.

Горячая линия будет работать до 12 августа.

Кроме того, круглосуточно без выходных можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Помимо этого, на страницах государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей можно найти сведения о выявленных фальсифицированных продуктах и рекомендации в сфере здорового питания.

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