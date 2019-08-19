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В пензенском «Могилевском дворике» установлен новый игровой комплекс для детей

11:19 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Новый игровой комплекс установлен на территории сквера «Могилевский дворик» в Пензе — ближе к улице Глазунова — неподалеку от обустроенной там несколько лет назад детской площадки с песчаным покрытием.

В пензенском «Могилевском дворике» установлен новый игровой комплекс для детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его монтаж был начат в середине прошлой недели и занял несколько дней.

Во время проведения работ конструкцию по периметру обтянули сигнальной лентой.

Кроме того, рабочие закрепили с разных сторон объявления с призывом на заходить на площадку до окончания сборки.

После того, как игровая площадка приобрела завершенный вид, ленту и объявления сняли.

Теперь в «Могилевском дворике» детям доступен еще один комплекс, состоящий из нескольких элементов. Он включает в себя семь остроконечных крыш, лазы, горки, рукоходы и лестницы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 июля 2019 года управление ЖКХ Пензы и ООО «Солнечная долина» заключили муниципальный контракт на обустройство детской игровой площадки в сквере «Могилевский дворик» в срок до 1 сентября.

Его цена составила 990 тыс. рублей. Денежные средства выделены из бюджета Пензы.

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