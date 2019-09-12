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В Пензе ветераны и члены их семей получили жилищные сертификаты

12:45 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сертификаты на денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и членам их семей в торжественной обстановке в четверг, 12 сентября.

В Пензе ветераны и члены их семей получили жилищные сертификаты

Фото: Pnzreg.ru

«Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Поколение наших отцов и дедов заплатило за нее великую цену. Мы всегда будем помнить об их подвиге, о подвиге каждого из фронтовиков, тружеников тыла, о вдовах ветеранов», — сказал он в ходе церемонии в губернаторском доме.

Иван Белозерцев добавил, что на улучшение жилищных условий 124 ветеранов и членов их семей в 2019 году выделено более 178 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения составляет 1 млн. 283 тыс. рублей. Обладатель сертификата может приобрести жилое помещение или его часть на первичном или вторичном рынках.

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