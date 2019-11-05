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В Пензенской области дети за месяц сдали на переработку около 22 тонн вторсырья

12:23 | 05.11.2019 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Воспитанники детских садов и учащиеся школ Пензенской области сдали на переработку около 22 тонн макулатуры и пластиковых бутылок в октябре 2019 года в рамках реализации межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель регионального отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

В Пензенской области дети за месяц сдали на переработку около 22 тонн вторсырья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, за месяц к проекту присоединились представители 21 образовательной организации.

«Волонтеры провели 15 экологических уроков», — добавила собеседница агентства, пояснив, что большое внимание было уделено теме раздельного сбора мусора.

Проект «ВторБум» реализуется по инициативе движения «ЭКА» в Пензенской области с января 2018 года.

Его участниками стали представители 120 образовательных организаций, расположенных в 12 муниципальных образованиях Пензенской области.

С января 2018 года по май 2019-го они сдали на переработку 130 тонн макулатуры и полторы тонны ПЭТ-бутылок.

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