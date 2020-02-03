Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Нинель Новосельцевой Общество

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства региона, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин выразили соболезнования родным и близким почетного гражданина города Нинель Новосельцевой, скончавшейся на 84-м году жизни.

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«Роль Нинель Александровны в развитии Пензы и Пензенской области трудно переоценить. Со студенческих лет и до последнего дня она принимала самое активное участие в общественной и политической жизни региона, в судьбах многих людей, которым старалась оказать помощь и поддержку. Нинель Новосельцева была лично причастна к строительству дворца пионеров, организации праздников «Серпа и молота», подготовке и проведению легкоатлетической эстафеты по улицам Пензы 9 мая, работала вместе с людьми на благоустройстве скверов и закладке их на Набережной реки Суры, проспекте Победы, при расчистке дна будущего Сурского водохранилища», — говорится в некрологе.

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В нем добавляется, что в период работы Нинель Новосельцевой в бюро обкома и горкома КПСС было решено проводить День города — первый такой праздник состоялся 1 июня 1986 года.

«Яркая, принципиальная, инициативная, Нинель Новосельцева навсегда вошла в историю Пензенской области. Уход Нинель Александровны из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память!» — отмечается в некрологе.

Церемония прощания с Нинель Новосельцевой пройдет в Пензе в ритуальном зале горбольницы имени Г.А. Захарьина в предстоящую среду, 5 февраля.