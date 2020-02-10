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В Пензе проверят законность торговли спиртным в доме на улице Тернопольской

11:43 | 10.02.2020 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Проверка законности осуществления розничной продажи алкогольной продукции на первом этаже многоквартирного дома №10 на улице Тернопольской в Пензе будет проведена до конца дня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе проверят законность торговли спиртным в доме на улице Тернопольской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По Тернопольской, 10, мы разберемся сегодня», — сказал он, отвечая в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» на вопрос о том, почему в жилом доме действует питейное заведение, несмотря на введенные на территории региона ограничения.

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Иван Белозерцев обратил внимание на то, что установленный региональным законом запрет распространяет свое действие на помещения, которые были переведены из жилых в статус нежилых, а в объектах общественного питания на первых этажах многоквартирных домов продажа спиртного разрешена.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 июня 2019 года депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно приняли закон, вводящий запрет на розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, которые переведены из жилых в статус нежилых и расположены на первых этажах многоквартирных домов.

Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

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