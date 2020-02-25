В Пензе 25 марта начнут действовать ограничения для фур Общество

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Временные ограничения на движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн будут введены на автомобильных дорогах местного значения в Пензе с 25 марта по 23 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная мера вводится в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории областного центра в весенний период», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что ограничение не будет распространяться на пассажирские автобусы, транспорт, перевозящий пищевые продукты, топливо, лекарства и ряд других грузов.

Водителям предложено три альтернативных маршрута. Первый проходит по проспекту Победы, улице Тернопольской, проспекту Строителей, улицам 8 Марта, Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.

Второй маршрут пролегает по улицам Терновского, Баумана, Свердлова, Калинина, Окружной, Карпинского, проспекту Победы, улицам Луначарского, Чаадаева и Кордон Сурка.

Также большегрузный транспорт может следовать по улицам Аустрина, Литвинова, Байдукова, проезду Байдукова, улицам Гагарина и Ленина, проспекту Победы, улицам Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.