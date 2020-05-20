В галерею почета и славы Пензенской области занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

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В их числе — АО «ПНИЭИ» (руководитель Вячеслав Фунтиков), АО «Белинсксельмаш» (Александр Горобец), ООО «Маякпринт» (Владимир Голубев), ООО «Ванюшкины сладости» (Наталья Кузякова), эксплуатационное локомотивное депо «Пенза» (Андрей Овчинников), АО «Пензенское объединение автовокзалов» (Роберт Степанов), Пензенский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Юрий Камалов), ООО «Заказчик» (Сергей Соболев) и ООО «Строймаркет» (Михаил Русяев).

Кроме того, в галерею почета и славы будут занесены коллективы МУП «Водоканал» города Кузнецка (руководитель Валерий Горин), ООО «Энергопромресурс» (Илья Байдаров), ООО «Леспромхоз «Кузнецкий» (Иван Шумкин), ООО «ПензаМолИнвест» (Римантас Мацкевичюс), СПК «Петровский» (Алексей Фирюлин), ООО «Пачелмское хозяйство» ОП «МТК на 4600 стойломест в селе Аршиновка» (Евгений Шишурин), губернский лицей (Татьяна Танасова), театр юного зрителя Заречного (Андрей Кучишкин), мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» (Виталий Антонов), пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи (Сергей Рыбалкин) и бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям (Елена Самсонова).

В число тех, кто отмечен лично, вошли начальник технологического бюро автоматно-механического цеха АО «НЛЭМЗ» Сергей Колесников, фрезеровщик шестого разряда производственного корпуса ОАО «Пензкомпрессормаш» Александр Нагаев, столяр мебельной фабрики «SV-Мебель» (ИП Стеклянников В.М.) Андрей Пимашин, инженер-механик ЗАО «Исток» Дмитрий Приказчиков, дежурный помощник начальника вокзала станции «Пенза-I» Алексей Савельев, водитель автобуса ООО «Кузнецкое пассажирское автотранспортное предприятие» Михаил Мордовочкин, заместитель директора филиала – технический директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Дудкин, главный инженер ООО «Пензадорстрой» Валентин Куканов, главный инженер по строительству ООО «ПКФ «Термодом» Андрей Пчелинцев и слесарь аварийно-восстановительных работ аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» города Кузнецка Анатолий Зотов.

Также на доску почета будут занесены заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» Игорь Яценко, директор ГАУ «Юрсовский лесхоз» Равиль Байбеков, начальник цеха №2 ОАО «Пензенский хлебозавод №2» Оксана Дергузова, директор товарищества на вере имени Димитрова Петр Степанюк, главный инженер теплоэнергетического цеха АО «Земетчинский сахарный завод» Анатолий Прошкин, профессор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института регионального развития Пензенской области Елена Купецкова, преподаватель театральных дисциплин пензенского колледжа искусств Тамара Седова, спортсмен пензенской областной СШОР водных видов спорта Егор Павлов, заместитель главного врача по медицинской части пензенского областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева и ведущий инспектор центра занятости населения Пензенского района Галина Милютина.