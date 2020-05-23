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В некоторых районах Пензы провели дезинфекцию детских площадок

09:33 | 23.05.2020 | Общество

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Детские площадки обработаны дезинфицирующим раствором в микрорайонах Заря, Нефтяник, Ахуны, ГПЗ-24, Нахаловка и Маяк города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В некоторых районах Пензы провели дезинфекцию детских площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе работ были использованы хлорсодержащие средства в концентрации, безопасной для людей, животных и растений.

На тех площадках, которые продезинфицированы, размещены соответствующие объявления.

Предполагается, что при отсутствии осадков аналогичные работы будут организованы в других районах города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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