Участок дороги на улице Окружной в Пензе перекроют на время ремонта Общество

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Улица Окружная в Пензе — на участке между улицами Кривозерье и Воронова — будет закрыта для движения транспорта с 20.00 среды, 17 июня, до 6.00 следующего дня в связи с проведением работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«На время действия ограничения 17 июня с 20.00 движение автобусов большого и малого классов №33, №70 и №89 от остановки «Фабрика игрушек» будет направлено по следующей схеме: «Улица Калинина — улица Кривозерье — улица Бурмистрова — 3-й проезд Бурмистрова — Окружная» и далее по маршруту в обоих направлениях», — пояснили в мэрии.

В администрации Пензы призвали автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные пути движения.