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Ушел из жизни экс-директор мокшанского детдома-интерната Виктор Дружинин

11:20 | 02.09.2020 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Бывший директор расположенного в Мокшане Пензенской области детдома-интерната для умственно отсталых детей Виктор Дружинин умер на 70-м году жизни.

Ушел из жизни экс-директор мокшанского детдома-интерната Виктор Дружинин

Фото: Trud.pnzreg.ru

Как отмечается в некрологе, размещенном на сайте регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, Виктор Дружинин, руководивший учреждением с 2001 года, зарекомендовал себя как высококвалифицированный и требовательный руководитель, грамотный организатор реабилитационной и хозяйственной деятельности.

«К работе относился творчески, с чувством высокой ответственности за ее результаты. В период его руководства был построен новый корпус на 144 места. На базе детского дома-интерната создано отделение реабилитации молодых инвалидов с умственной отсталостью численностью 25 человек. Также были созданы [...] различные кружки, спортивные секции и клубы по интересам для развития творческого потенциала детей-инвалидов», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что под руководством Виктора Дружинина удалось значительно укрепить материально-техническую базу и обустроить территорию детдома-интерната.

«Виктор Петрович обладал прекрасными личностными качествами: добротой, отзывчивостью, умением выслушать и понять человека. Он был энергичным, корректным, неравнодушным к чужим проблемам и нуждам детей, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и любовью воспитанников», — подчеркивается в некрологе.

В нем отмечается, что добрая и светлая память о Викторе Дружинине навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

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