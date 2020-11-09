МАУ «Детское и лечебное питание» оштрафовано в Пензе за нарушение при закупке тары Общество

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Административный штраф в размере 5 тыс. рублей наложен на пензенское муниципальное автономное учреждение «Детское и лечебное питание» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФАС России по Пензенской области.

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В нем поясняется, что ранее в ведомство поступила жалоба ООО «Стратегия 2.0», подавшего заявку на запрос котировок, объявленный учреждением с целью определения поставщика стаканчиков из полипропилена под термозапайку для фасовки творога, однако она была отклонена якобы из-за несоответствия требованиям документации.

«Решением комиссии антимонопольного органа от 25 февраля 2020 года по результатам рассмотрения указанного дела жалоба признана обоснованной, МАУ «Детское и лечебное питание» — нарушившим п. 1 ч. 10 ст. 3, п. 1, 2 ч. 1 ст. 3, пп. «б» п. 3 ч. 13 ст. 3.2 федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». [...] Установлено, что комиссия по осуществлению закупок МАУ «Детское и лечебное питание» необоснованно отклонила заявку ООО «Стратегия 2.0», оценив ее по критериям и в порядке, непредусмотренными документацией о закупке», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в действиях учреждения содержится состав административного правонарушения, за совершение которого МАУ привлечено к предусмотренной законом ответственности.